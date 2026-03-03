Controlli sui rifiuti | 2.850 in un anno 224 sanzioni per abbandono e mancata differenziazione

Nel corso del 2025, l'azienda speciale Abc ha effettuato circa 2.850 controlli sui rifiuti, concentrandosi sull'abbandono e sulla differenziazione. Durante l'anno sono state comminate 224 sanzioni amministrative a chi ha violato le norme, evidenziando un’attività di verifica costante e numerosi interventi sul territorio. I controlli e le sanzioni rappresentano una parte significativa delle azioni di gestione e controllo ambientale svolte dall’ente.

Quasi tremila controlli in un anno e centinaia di sanzioni amministrative. L'azienda speciale Abc rende noto il bilancio dell'attività di verifica sull'abbandono di rifiuti e la mancata differenziazione svolta nel corso del 2025. Un'azione di monitoraggio che è stata resa possibile dal lavoro.