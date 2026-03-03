Controlli nel weekend Scattano le multe

Nel corso del weekend, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo la fascia costiera, concentrandosi sulle zone più frequentate. Durante queste operazioni, sono state identificate e sanzionate diverse persone che non rispettavano le norme vigenti. Le multe sono state emesse in vari punti e riguardano principalmente infrazioni legate al rispetto delle regole di comportamento e di sicurezza.

Proseguono serrati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia costiera, in particolar modo nei fine settimana. Attività di prevenzione della cosiddetta movida molesta che nella notte di sabato ha interessato anche i gestori dei locali pubblici. I carabinieri della compagnia di San Benedetto sono scesi in campo con il supporto dei colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione (Nas) di Ancona per verificare il rispetto delle norme che regolano la materia. Nel mirino due attività che operano nella zona centro-nord della città, entrambe sanzionate per la mancanza delle tabelle e dell'alcotest. In sostanza i militari dell'arma hanno rilevato l'assenza delle tabelle descrittive dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemico e l'assenza del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico (precursore chimico o elettronico).