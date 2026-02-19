Controlli antiprostituzione tra la Fossalta e viale Finzi Scattano otto multe

I Carabinieri di Modena, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato controlli tra Fossalta e viale Finzi, causando il rilascio di otto multe. La serata di ieri ha visto una presenza più intensa delle forze dell’ordine in quella zona, dove si sono concentrate le verifiche su attività sospette. Durante le operazioni, sono state identificate alcune persone coinvolte in attività di prostituzione e sono stati sequestrati alcuni veicoli usati per scopi illeciti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per garantire maggiore sicurezza.

Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale nella tarda serata di ieri. Elevate multe per oltre milleduecento euro per violazioni al decoro e alla sicurezza stradale L'operazione congiunta si è concentrata sulle aree cittadine storicamente più interessate da questo fenomeno. L'attenzione delle pattuglie si è focalizzata in particolare sul comparto di via Emilia Est, nella zona della Fossalta, e lungo viale Finzi, strada d'accesso all'area artigianale. Durante i fitti controlli notturni, i militari e gli agenti hanno proceduto al controllo e all'identificazione di otto donne di origine straniera sorprese in strada.🔗 Leggi su Modenatoday.it

