Fisco quando scattano i controlli Agenzia delle Entrate nel 2026 | le novità

Nel 2026, l'Agenzia delle Entrate potenzierà i controlli fiscali, adottando un approccio più mirato e basato su analisi del rischio. Le verifiche saranno meno generiche e più orientate a individuare anomalie e incoerenze nelle dichiarazioni, utilizzando indicatori specifici. Questa evoluzione mira a rendere i controlli più efficaci e meno invasivi, favorendo una maggiore trasparenza e correttezza fiscale.

Nel 2026 l'Agenzia delle Entrate punta su controlli fiscali più selettivi: le verifiche saranno meno "a strascico" e più basate su analisi del rischio, cioè su indicatori che segnalano anomalie e incoerenze nelle dichiarazioni e nei dati disponibili al Fisco.

