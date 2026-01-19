Controlli a tappeto nel Fermano In azione anche i cani antidroga Sostanza nascosta in un cestino
Nel Fermano, sono in corso controlli approfonditi da parte delle forze dell’ordine, inclusi cani antidroga. Recentemente, è stata individuata sostanza nascosta in un cestino, a testimonianza dell’impegno per contrastare illegalità e degrado. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, rafforzando la fiducia della comunità nelle istituzioni e mantenendo un ambiente più sicuro per tutti.
Un segnale forte, importante per far capire che le forze dell'ordine ci sono e non lasceranno spazio all'illegalità, al degrado, alla microcriminalità giovanile e allo spaccio. E' in sintesi il significato dei controlli interforze scattati sabato sera e continuati fino alla notte di domenica nelle cosiddette zone sensibili della costa fermana. Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza hanno messo a segno una serie di blitz improvvisi a Porto San Giorgio, nei Lidi di Fermo e a Porto Sant'Elpidio: perquisizioni in strada, nelle stazioni ferroviarie, sugli autobus e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.
Nella giornata di oggi, nel carcere di Foggia, sono intervenute oltre 150 unità della polizia penitenziaria, inclusi reparti cinofili e specializzati, provenienti dalla Puglia e dalla Campania. L’operazione ha portato al sequestro di materiali illeciti, come cellulari, contribuendo a rafforzare la sicurezza e il controllo all’interno della struttura di via delle Casermette.
