Nel Fermano, sono in corso controlli approfonditi da parte delle forze dell’ordine, inclusi cani antidroga. Recentemente, è stata individuata sostanza nascosta in un cestino, a testimonianza dell’impegno per contrastare illegalità e degrado. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, rafforzando la fiducia della comunità nelle istituzioni e mantenendo un ambiente più sicuro per tutti.

Un segnale forte, importante per far capire che le forze dell’ordine ci sono e non lasceranno spazio all’illegalità, al degrado, alla microcriminalità giovanile e allo spaccio. E’ in sintesi il significato dei controlli interforze scattati sabato sera e continuati fino alla notte di domenica nelle cosiddette zone sensibili della costa fermana. Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza hanno messo a segno una serie di blitz improvvisi a Porto San Giorgio, nei Lidi di Fermo e a Porto Sant’Elpidio: perquisizioni in strada, nelle stazioni ferroviarie, sugli autobus e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli a tappeto nel Fermano. In azione anche i cani antidroga. Sostanza nascosta in un cestino

Leggi anche: San Cristoforo, droga nascosta nel frigorifero: arrestato un 33enne grazie ai cani antidroga

Blitz nel carcere di Foggia: in azione 150 uomini e cani antidroga

Nella giornata di oggi, nel carcere di Foggia, sono intervenute oltre 150 unità della polizia penitenziaria, inclusi reparti cinofili e specializzati, provenienti dalla Puglia e dalla Campania. L’operazione ha portato al sequestro di materiali illeciti, come cellulari, contribuendo a rafforzare la sicurezza e il controllo all’interno della struttura di via delle Casermette.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana, chiuso il Piper: non rispettate norme per la sicurezza - Una serie di controlli sono in corso sui locali di Roma in seguito alla tragedia di Crans- fanpage.it