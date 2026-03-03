Continuità pediatrica tutti i nodi La sperimentazione a La Rosa | Seguiremo questo percorso

A Volterra si è svolto un incontro dedicato alla continuità assistenziale pediatrica, con l’obiettivo di approfondire i vari aspetti legati a questo tema. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati i nodi ancora aperti e le modalità di sviluppo future, mentre un rappresentante ha annunciato che il percorso verrà seguito con attenzione. L’evento ha coinvolto vari operatori e rappresentanti istituzionali del territorio.

VOLTERRA Un incontro per parlare di continuità assistenziale pediatrica. Il sindaco di Volterra Giacomo Santi, insieme alla vice sindaca Angela Piccicuto e alla consigliera Vania Baroncini, ha incontrato Andrea Fiori, rappresentante della Consulta Pediatrica e promotore della Legge Regionale numero 44 dell’8 agosto 2025 sulla continuità assistenziale pediatrica. "La Toscana – spiega il primo cittadino – è tra le prime realtà in Italia ad aver intrapreso il percorso per una continuità ospedale-territorio in ambito pediatrico, un passaggio fondamentale per garantire risposte ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. L’incontro è stato un momento di confronto franco per fare il punto sull’attuazione della norma nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Continuità pediatrica, tutti i nodi. La sperimentazione a La Rosa: "Seguiremo questo percorso" Terricciola: la casa di comunità di La Rosa avvia la sperimentazione della guardia medica pediatricaIn attuazione della delibera della Giunta regionale Toscana numero 1704 del 2025, a partire da domenica prossima, 1° febbraio, sarà attivato in via... Amat, la linea 704 estende il proprio percorso fino a Mondello: al via la sperimentazioneDa oggi la linea bus 704 estende il proprio percorso fino a Mondello, collegando la borgata marinara con la stazione Francia del Passante... Una raccolta di contenuti su Continuità pediatrica Temi più discussi: Continuità pediatrica, tutti i nodi. La sperimentazione a La Rosa: Seguiremo questo percorso; Continuità pediatrica, si candida la Casa di comunità; Fondazione Veronesi e F.I.L.A.: una collaborazione che continua a sostegno della ricerca oncologica pediatrica; Napoli, ospedale Monaldi: piano d’emergenza per cardiochirurgia pediatrica. Assistenza pediatrica, il sì della commisisone sanità alla continuità assistenziale pediatrica nei giorni prefestivi, festivi e fine settimanaArezzo, 25 luglio 2025 – La sindaca di Talla Eleonora Ducci e l’Assessora del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini condividono un grande risultato: la commissione sanità presieduta da ... lanazione.it Malattie rare pediatriche, società scientifiche e Uniamo: accesso equo alle cure e continuità assistenzialeSocietà pediatriche, SINPIA e Uniamo rilanciano richieste su accesso alle terapie e continuità di cura nei bambini con malattia rara in vista della Giornata mondiale del 28 febbraio. doctor33.it Continuità pediatrica, si candida la Casa di comunità - facebook.com facebook