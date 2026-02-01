Amat la linea 704 estende il proprio percorso fino a Mondello | al via la sperimentazione

Da oggi la linea bus 704 arriva fino a Mondello. La novità permette di collegare la borgata marinara con la stazione Francia del Passante ferroviario. Da lì, si può prendere il treno diretto all’aeroporto Falcone Borsellino. La sperimentazione, che durerà alcune settimane, mira a facilitare gli spostamenti dei pendolari e dei turisti.

Da oggi la linea bus 704 estende il proprio percorso fino a Mondello, collegando la borgata marinara con la stazione Francia del Passante ferroviario, da cui è possibile raggiungere direttamente l'aeroporto Falcone Borsellino. La modifica del percorso, autorizzata all’Amat, potenzia una delle linee più utilizzate del trasporto pubblico cittadino, con circa 450 mila passeggeri l'anno. Residenti e turisti potranno così arrivare a piazza Valdesi con un sistema treno-bus integrato, rendendo più agevoli gli spostamenti tra aeroporto, città e località balneare. Il bus - che già collega zone centrali come piazza Croci, via Sciuti, via Notarbartolo e viale Strasburgo - manterrà inizialmente una frequenza tra i 20 e i 25 minuti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti discussi: Amat, la linea 704 prolunga fino a Mondello; Sicurezza | Al via installazione di oltre 200 nuove telecamere su viale Regione Siciliana.

