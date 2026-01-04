Yemen | I ribelli filo-emiratini vogliono la secessione ma l’Arabia Saudita continua a bombardare

La regione dello Yemen attraversa una fase di instabilità crescente, con i ribelli filo-emiratini che spingono per l’indipendenza. Dopo settimane di tensioni e bombardamenti sauditi, il Consiglio di Transizione del Sud ha annunciato un deciso distacco, sollevando interrogativi sul futuro del Paese. La situazione rimane complessa, con implicazioni geopolitiche e rischi di parcellizzazione in un’area già segnata da conflitti e tensioni internazionali.

Lo Stato dell’Arabia del Sud sarà la prossima entità che contribuirà alla parcellizzazione dello Yemen? Dopo settimane di tensioni, dopo i raid sauditi sulle sue postazioni e dopo il formale ritiro dei protettori emiratini, i ribelli del Consiglio di Transizione del Sud (Stc) andati all’attacco in buona parte del Paese hanno deciso per uno strappo netto. Mohammed Abdulmalik, capo della formazione che ha le sue roccaforti nel governatorato di Hadhramaut e ha rotto a inizio dicembre il fronte unitario del campo anti-Houthi, venendo poi spesso preso di mira dai raid sauditi, ha proclamato che l’Stc avvierà la costituzione del nuovo Stato, una sostanziale replica dello Yemen del Sud esistito dal 1967 al 1990, entro il 2028. 🔗 Leggi su It.insideover.com

YEMEN - A. SAUDITA - EAU Yemen: l'avanzata dei separatisi alimenta la tensione fra Riyadh e Abu Dhabi; Nello Yemen alta tensione tra le forze filo-saudite e i nemici filo-emiratini; Netanyahu e Trump danno due mesi ad Hams per disarmare. Dal 1 gennaio revoca dei permessi a 36 ONG - Israele ha riconosciuto la Repubblica del Somaliland per la sua aspirazione ad aderire agli accordi di Abramo.

