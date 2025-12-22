Continassa Juve | giornata di riposo per i bianconeri gli aggiornamenti su Conceicao e McKennie
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di riposo dei bianconeri, che ne approfittano per ricaricare le pile in vista della sfida contro il Pisa di sabato. Da vedere se potranno essere della partita Conceicao e Mckennie: il primo difficile possa recuperare per l’ultimo match dell’anno, più speranze per il centrocampista texano ma saranno fondamentali i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Continassa Juve: bianconeri a riposo. Quando ripartono gli allenamenti
Leggi anche: Infortunati Juve: da Bremer a Thuram passando per Conceicao. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa verso il Villarreal
Juve, giornata di riposo per i bianconeri. Domani la ripresa; Continassa Juve | ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Juve Roma Novità su Zhegrova e Dovbyk; Juve-Roma, i convocati di Spalletti: out a sorpresa un difensore!; Juve-Roma, Bremer rientra da titolare? Le ultime.
Juventus a riposo. Domani la ripresa verso il match contro il Pisa - La Juventus, oggi, godrà di una giornata di riposo e la ripresa è fissata per domani. tuttojuve.com
Juve, giornata di riposo per i bianconeri. Domani la ripresa - Nella giornata di oggi Spalletti ha concesso riposo ai suoi ragazzi. msn.com
Juventus a riposo. Domani la ripresa verso la Roma - Oggi la Juventus godrà di un giorno di riposo e la ripresa è fissata per domani. tuttojuve.com
Le ultimissime novità dalla Continassa Le notizie all'indomani di Juve Roma - facebook.com facebook
Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.