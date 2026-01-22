Dopo la vittoria contro il Benfica, la Juventus si prende un momento di pausa per recuperare. La squadra si prepara al prossimo impegno, monitorando infortuni, tempi di recupero e eventuali diffidati. In questa fase, l’attenzione è rivolta alla gestione della rosa e alla preparazione in vista delle prossime sfide, con aggiornamenti costanti dalla Continassa.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Bianconeri a riposo dopo la vittoria contro il Benfica di ieri in Champions League. Domenica allo Stadium arriverà il Napoli di Conte. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Rugani: lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Continassa Juve: bianconeri a riposo dopo il successo col Benfica

Juventus FC vs SL Benfica

Juve, rifinitura pre Benfica alla Continassa. Out in tre, si scalda anche... SpallettiRifinitura in vista per la Juventus alla Continassa in vista della sfida di domani sera alle 21 contro il Benfica di Jose Mourinho in Champions League.. tuttomercatoweb.com

Mateta in bianconero. La Juventus prepara l'offertaOre frenetiche alla Continassa, dove l’asse tra Spalletti e il ds Ottolini sta delineando il futuro immediato della Juventus. Il focus del mercato. tuttomercatoweb.com

I fantasisti turchi stanno per raddoppiare alla Continassa: dopo Yildiz alla Juventus, è in arrivo anche Teoman Gündüz (6 gol e 4 assist finora con la Triestina) per la Juve Next Gen. Operazione in fase avanzata. Via @NicoSchira x.com

#Juventus - Rifinitura pre #Benfica per i bianconeri alla Continassa: tutti a disposizione di #Spalletti, ad eccezione dei lungodegenti #Vlahovic, Rugani e Milik. #Conceicao scalpita per un posto sulla trequarti, in attacco Openda potrebbe spuntarla su David - facebook.com facebook