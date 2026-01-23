Giovane | tutto fatto con il Napoli | ci sarà domenica contro la Juve? Cosa filtra da Castel Volturno

Segnali provenienti da Castel Volturno indicano che il giovane giocatore, ormai vicino al passaggio al Napoli, sarà probabilmente disponibile per la partita di domenica contro la Juventus. Secondo fonti vicine alla società, Conte potrebbe contare su di lui, a meno di imprevisti. La sfida si preannuncia importante per entrambe le squadre, con le decisioni sulla formazione che saranno presto ufficializzate.

Giovane è ormai prossimo a diventare un giocatore del Napoli. E Conte, a meno di sorprese, lo dovrebbe avere a disposizione contro la Juve. Il mercato del Napoli non smette di regalare colpi di scena, soprattutto quando si tratta di programmare il futuro con talenti di prospettiva. La notizia era nell’aria da giorni, ma ora i dubbi sembrano svaniti. Come riferito da Romano, per l’acquisto di Giovane è ormai tutto definito. La dirigenza azzurra ha accelerato nelle ultime ore per battere la concorrenza internazionale, assicurandosi un profilo che promette di infiammare il “Maradona”. QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La domanda che però tormenta i tifosi in queste ore è legata all’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Neres, cosa filtra in vista di Juventus Napoli: non ci sono buone notizie. Le ultime da Castel VolturnoAggiornamenti sull’infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l’esterno brasiliano.

Infortunio Neres, il brasiliano sarà a disposizione di Conte per Juve Napoli del 25 gennaio? Le ultime da Castel Volturno. Come sta il giocatoreAggiornamenti sull'infortunio di Neres: secondo le ultime notizie da Castel Volturno, il giocatore brasiliano si sta riprendendo e sarà a disposizione di Conte per la partita tra Juve e Napoli del 25 gennaio.

Argomenti discussi: Conte ritrova Lukaku: Lucca e Lang ai saluti, arriva Giovane; Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

