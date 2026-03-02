Tajani a Conte bagarre in Commissione | Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel – Il video

Durante una riunione in Commissione, Tajani ha affrontato Conte con toni diretti, affermando di non essere sceso in ginocchio davanti alla Merkel e di non provare vergogna per le proprie azioni. La discussione si è accesa, con scambi di battute tra i due, mentre il video dell'episodio mostra i momenti più tesi dell'incontro. La tensione tra i due protagonisti è diventata visibile.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto. Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a dire! Me lo venga a dire di cosa mi devo vergognare! Ma il cappellino era un regalo! Io non sono andato né in ginocchio dalla Merkel, come ha fatto lei, né da Trump! Lei è andato in ginocchio sotto banco a dire alla signora Merkel: "Ci penso io a accontentare tutti", così Antonio Tajani rivolgendosi a Giuseppe Conte durante un'informativa sulla situazione in Iran e in Golfo al Senato. Courtesy: Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. 🔗 Leggi su Open.online Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel"La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di... Bignami: Italia protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita? – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "L'Italia era protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita al bancone di un bar? O... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tajani. Tajani a Conte, bagarre in Commissione: Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto... Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a dire! Me lo venga a dire di cosa mi devo vergognare! quotidiano.net Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava GiuseppiBotte e risposta tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani in Senato. Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera. Andiamo lì ... ilfoglio.it