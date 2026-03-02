Bagarre in Commissione Senato Tajani a Conte | Io non sono andato in ginocchio da Merkel o da Trump – Il video

Durante una riunione in Commissione al Senato, Tajani ha risposto a Conte affermando che non si è inginocchiato davanti a Merkel o Trump. Nel video diffuso, Tajani ha spiegato che, come altri paesi europei, anche l’Italia ha ricevuto le informazioni solo dopo l’inizio dell'operazione. La discussione si è svolta con toni accesi e confronti diretti tra i presenti.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Noi come i tedeschi e i polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata. I tedeschi sono coloro che abitano in Germania. Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa e il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi. Io non mi vergogno di niente, ma di cosa mi dovrei vergognare me lo venga a dire. il cappello (dice riferendosi alle parole del leader M5s ndr) era un regalo. Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel né da Trump, a dire 'ci penso io', come ha fatto lei onorevole Conte, non mi faccio chiamare Giuseppi". Lo ha detto Tajani a Conte scatenando la bagarre in Commissione al Senato. 🔗 Leggi su Open.online

