Pietro Valentini | Fregene ha atteso troppo | ora servono risposte

Fregene attraversa un momento di incertezza, con opere incompiute e servizi carenti che evidenziano l'urgenza di interventi concreti. La comunità attende risposte rapide per affrontare le sfide di un futuro urbanistico in rapido sviluppo, mentre il tempo sembra scaduto per soluzioni che possano rilanciare il territorio.

Fiumicino, 11 dicembre 2025 – Fregene vive una stagione sospesa, tra opere incompiute, servizi insufficienti e un futuro urbanistico che corre più veloce delle risposte. In questo scenario, il Comitato Fregene 2.15 riparte rilanciando richieste e proposte. Il presidente Pietro Valentini, raccontando l'origine dell'associazione, spiega: "Il Comitato nasce dall'esigenza di portare progetti e risposte, dando visibilità alle persone qualunque che incontri per strada e che ti chiedono qualcosa". Le prime iniziative pubbliche e il confronto con le istituzioni. Valentini ricorda la forte partecipazione dei cittadini agli esordi: "La prima assemblea, all'hotel Corallo, vide oltre 250 persone".