Il freno a mano della Consar è la battuta Valentini | Troppo poco un solo ace
La Consar Ravenna saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta contro Pineto. La squadra non riesce a passare in finale, perdendo 3-1 e lasciando così spazio agli avversari per l’ultimo atto. Valentini si dice deluso: “Troppo poco un solo ace”. La stagione si chiude con un’occasione sfumata, mentre i tifosi si aspettano già nuove sfide.
Peccato. La Consar Ravenna è uscita sconfitta 3-1 dalla semifinale di Coppa Italia contro Pineto ed è stata esclusa dall’atto finale per l’assegnazione della coccarda tricolore di categoria. Come in campionato, i giallorossi hanno venduto cara la pelle, con l’unica differenza del set conclusivo che, nella sfida di dicembre in regular season, era terminato con un umiliante 25-12. L’altra sera invece, la Consar è rimasta sul pezzo praticamente fino all’ultimo scambio, alla ricerca di quella finale che era diventato un importante obiettivo stagionale. "Credo che la differenza l’abbia fatta la battuta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Consar Ravenna
Biella, il blindato della penitenziaria viene lasciato senza freno a mano. La fine ingloriosa davanti agli studenti – Il video
Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik piazza il quinto ace e tiene la battuta | Diretta 4-1
Jannik Sinner si prende un buon vantaggio nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic.
Ultime notizie su Consar Ravenna
Argomenti discussi: Piazza Affari, utili col freno a mano tirato: la ripresa solo nel 2026; Il freno a mano della Consar è la battuta. Valentini: Troppo poco un solo ace; Saldi, primo mese con il freno a mano tirato: meno clienti e incassi in calo del 30%; Tra il freno a mano e il sedile dell'auto nasconde una spranga. E nel bracciolo c'è la cocaina.
Il freno a mano della Consar è la battuta. Valentini: Troppo poco un solo aceIl tecnico analizza le ragioni della sconfitta di Coppa a Pineto: Periodo in cui il servizio produce poco. Domenica arriva Cantù ... sport.quotidiano.net
Tragedia sulla strada, scende dal furgone senza inserire il freno a mano, il mezzo si muove e lo travolge: muore a 58 anni l’artigiano Gianni ChiesBELLUNO. Drammatico episodio nel tardo pomeriggio di ieri dove un uomo di 58 anni, Gianni Chies, artigiano di Ponte nelle Alpi, è morto travolto e schiacciato dal proprio furgone dopo essere sceso dal ... ildolomiti.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.