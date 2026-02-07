La Consar Ravenna saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta contro Pineto. La squadra non riesce a passare in finale, perdendo 3-1 e lasciando così spazio agli avversari per l’ultimo atto. Valentini si dice deluso: “Troppo poco un solo ace”. La stagione si chiude con un’occasione sfumata, mentre i tifosi si aspettano già nuove sfide.

Peccato. La Consar Ravenna è uscita sconfitta 3-1 dalla semifinale di Coppa Italia contro Pineto ed è stata esclusa dall’atto finale per l’assegnazione della coccarda tricolore di categoria. Come in campionato, i giallorossi hanno venduto cara la pelle, con l’unica differenza del set conclusivo che, nella sfida di dicembre in regular season, era terminato con un umiliante 25-12. L’altra sera invece, la Consar è rimasta sul pezzo praticamente fino all’ultimo scambio, alla ricerca di quella finale che era diventato un importante obiettivo stagionale. "Credo che la differenza l’abbia fatta la battuta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il freno a mano della Consar è la battuta. Valentini: "Troppo poco un solo ace"

