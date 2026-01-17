La Sezione AIGA di Napoli, con il supporto di partner istituzionali, organizza un incontro pubblico per approfondire gli aspetti giuridici e istituzionali del prossimo Referendum costituzionale. L’evento, promosso in collaborazione con AIGA Campania e patrocinato da AIGA Nazionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dalla Camera Penale, mira a offrire un confronto informato e approfondito su un tema di grande rilevanza.

Tempo di lettura: 2 minuti La Sezione AIGA di Napoli, in collaborazione con l’ Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, promuove un incontro pubblico dedicato all’analisi dei principali aspetti giuridici e istituzionali del prossimo Referendum Costituzionale. L’evento si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 16.00 presso il Teatro Il Pozzo e il Pendolo, in Piazza San Domenico Maggiore n. 3 a Napoli, ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza. I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Presidente Nazionale AIGA Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum costituzionale, confronto pubblico a Napoli promosso dall’AIGA

Leggi anche: La giustizia che verrà: confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum

Leggi anche: “SìParte!”, incontro pubblico del Comitato per il Sì al Referendum Costituzionale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I contenuti del referendum costituzionale sulla giustizia e la questione dei tempi; Referendum sulla riforma costituzionale dell’assetto della magistratura e necessaria prevalutazione di ammissibilità di esso da parte della Corte Costituzionale; Referendum giustizia: aderisce al fronte del NO.; Perché votare NO al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura.

Referendum giustizia, Ascolto&Partecipazione promuove un incontro ad Ascoli Piceno - In vista del voto del 22 e 23 marzo, un incontro pubblico per analizzare criticità e conseguenze della riforma, con magistratura e accademia a confronto ... lanuovariviera.it