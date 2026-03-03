Conflitto in Medio Oriente | Bloccati in nave al porto di Dubai Sentiamo le esplosioni in lontananza

Una nave si trova attualmente nel porto di Dubai, dove le famiglie a bordo sono rimaste bloccate. Si sentono esplosioni in lontananza, creando un’atmosfera tesa e inattesa. La situazione ha trasformato quella che doveva essere una semplice vacanza in un’esperienza difficile da dimenticare per i presenti. Nessuna informazione ufficiale sui motivi del blocco o sugli sviluppi futuri.

Romano Ceppodomo, altotiberino di Pistrino, si trova con la moglie e altri concittadini all'interno della nave da crociera MSC attraccata al porto di Dubai, in attesa.

Leggi anche: Bloccati a Dubai sotto le bombe: “Sentiamo le esplosioni in città. Impossibile contattare l’ambasciata”

Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a DubaiSono migliaia i cittadini italiani bloccati in queste ore in Medio Oriente dopo che l’Iran ha risposto all’attacco di Usa e Israele con attacchi a...

