Conflitto in Iran sei trentini bloccati a Dubai e in Giordania

Sei cittadini trentini sono attualmente bloccati a Dubai e in Giordania a causa del conflitto in Iran. Le prime informazioni indicano che sono rimasti in queste zone, senza poter tornare a casa. La situazione interessa persone provenienti dalla regione di Trento, che si trovavano all’estero al momento dello scoppio delle tensioni. Nessun dettaglio sulle loro condizioni o sui tempi di rientro.

Tra loro ci sono anche tre studenti e una docente di un liceo di Riva del Garda che ieri sarebbero dovuti rientrare in Italia dopo aver preso parte al “Progetto Dubai Un & Abu Dhabi 2026 – L’ambasciatore del futuro” Sono sei, almeno secondo le prime informazioni, i trentini rimasti bloccati a Dubai e in Giordania a seguito del conflitto in Iran. Tra loro ci sono tre studenti e una docente della 5ªC del liceo scientifico Maffei di Riva del Garda che ieri, domenica 1° marzo, sarebbero dovuti ripartire dopo aver partecipato al Progetto Dubai UN & Abu Dhabi 2026 – L’ambasciatore del futuro. Da oggi, lunedì 2 marzo, sarà attivo il numero verde 800867388 per raccogliere eventuali segnalazioni e richieste di supporto riguardanti i cittadini trentini presenti nei paesi del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Attacco all’Iran. Studenti riminesi bloccati a Dubai. Trasferiti in un hoteldi Aldo Di Tommaso C’è anche una comitiva di studenti riminesi tra gli italiani bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo.

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

