Concorso MiC 2025 pubblicato il bando per 1.800 assistenti a tempo indeterminato | domande fino al 10 gennaio 2026
È stato pubblicato il bando del Concorso MiC 2025 per l’assunzione di 1.800 assistenti a tempo indeterminato. La selezione riguarda personale non dirigenziale nell’Area assistenti del Ministero della Cultura. Le domande possono essere presentate fino al 10 gennaio 2026 attraverso il portale INPA.
