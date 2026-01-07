Crociere | 125 scali nel 2026 meno dell' anno scorso

Nel 2026, Trieste prevede 125 scali delle navi da crociera, con un flusso stimato di circa 380.000 passeggeri. Rispetto al 2025, quando si sono registrati 131 scali e 455.000 visitatori, si osserva una lieve diminuzione. Questa tendenza riflette le dinamiche del settore crocieristico e le variazioni nel numero di approdi previsti per il prossimo anno.

Navi da crociera: il 2026 anno record per l’industry mondiale - Dieci miliardi di dollari e 16 nuove unità: secondo i dati di Cruise Industry News nel 2026 entreranno in servizio tante nuove navi. travelquotidiano.com

Ben 132 di viaggio con 46 scali in 33 paesi differenti ! MSC Crociere - - facebook.com facebook

