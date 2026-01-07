Crociere | 125 scali nel 2026 meno dell' anno scorso
Nel 2026, Trieste prevede 125 scali delle navi da crociera, con un flusso stimato di circa 380.000 passeggeri. Rispetto al 2025, quando si sono registrati 131 scali e 455.000 visitatori, si osserva una lieve diminuzione. Questa tendenza riflette le dinamiche del settore crocieristico e le variazioni nel numero di approdi previsti per il prossimo anno.
Saranno 125 gli scali delle navi da crociera a Trieste nel 2026, con 380mila passeggeri stimati. Un numero inferiore rispetto al 2025, in cui le toccate sono state 131 e i passeggeri 455mila. Lo rende noto ad Ansa Trieste Terminal Passeggeri, precisando che si tratterà di navi del comparto luxury. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
