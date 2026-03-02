Un cardinale beccato col cellulare e le sveglie in regalo per non fare tardi | svelati i segreti del Conclave

Nel libro "L'elezione di Papa Leone XIV" dei giornalisti Elisabetta Piqué e Gerald O'Connell vengono svelati alcuni dei segreti dell'ultimo Conclave che portò all'elezione di Prevost. Tra gli aneddoti più curiosi, il caso di un anziano cardinale beccato col cellulare in tasca, "inimmaginabile anche per un film". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il caso del cardinale beccato con il telefono in tasca durante il Conclave che ha eletto Leone XIVL’anno scorso mentre il mondo aspettava con il fiato sospeso la fumata bianca, all’interno della Cappella Sistina è successa una cosa mai vista...

