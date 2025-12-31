Chieri rimonta con le spalle al muro in Coppa Italia | Nervini in doppi cifra Kunzler scatenata e Busto Arsizio cede

Nel quarto di finale di Coppa Italia 2026 di volley femminile, Chieri ha affrontato Busto Arsizio, scivolando inizialmente sotto di due set. Nonostante le difficoltà e un inizio complicato, le piemontesi sono riuscite a risalire, portando la partita al tie-break e conquistando la qualificazione alla Final Four di Torino, prevista per il 24-25 gennaio. Nervini e Kunzler sono state protagoniste di una prestazione determinante per la squadra.

Chieri soffre, va sotto per 1-2 e scivola sul 7-10 nel quarto set, ma nel momento più critico, quando era con le spalle al muro e a serio rischio eliminazione è riemersa in maniera granitica, ha trascinato la contesa al tie-break e poi ha battuto Busto Arsizio per 3-2 (25-27; 25-22; 25-27; 25-20; 15-8) nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, meritandosi così la qualificazione alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino. La compagine piemontese ha prevalso di fronte al proprio pubblico del PalaFenera e si è così guadagnata la semifinale contro Scandicci (3-2 contro Vallefoglia), mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Conegliano (detentrice del trofeo, 3-1 contro Bergamo) e Novara (3-1 contro Milano). 🔗 Leggi su Oasport.it

