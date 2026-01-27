Le recenti decisioni sul coinvolgimento dell’Ice nei giochi di Milano-Cortina hanno messo il governo italiano sotto pressione. La presenza degli agenti stranieri in Italia solleva questioni di sicurezza e sovranità, portando a una retromarcia politica. Questa situazione riflette l’importanza di gestire con attenzione eventi di grande rilevanza internazionale, bilanciando esigenze di sicurezza e rispetto delle competenze nazionali.

Il governo è con le spalle al muro sulla presenza degli agenti dell’Ice in Italia per i giochi di Milano-Cortina. E allora l’unica soluzione rimasta è minimizzare, pur di non ammettere che il pressing del governo sugli Stati Uniti è stato completamente inutile. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prova a ridimensionare la questione dopo la conferma della presenza degli agenti Ice in Italia: “Non è che stanno arrivando le SS”. Il vicepresidente del Consiglio cerca di minimizzare: “O uno sa di cosa si parla o diventa una cosa emotiva, ma non è che sono quelli che stanno in strada a Minneapolis”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, l’Ice in Italia mette il governo con le spalle al muro: Tajani costretto alla retromarcia

L’ICE in Italia ha annunciato la propria presenza sul territorio, collaborando alla sicurezza delle Olimpiadi invernali e supportando la delegazione degli Stati Uniti.

