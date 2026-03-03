Con fare sospetto su un' auto rubata nell' Agrigentino | due giovani arrestati dopo un inseguimento

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri nel Catanese dopo un inseguimento. I militari li hanno fermati nel parcheggio di un centro commerciale in zona Pigno, notandoli agire con fare sospetto su un’auto risultata rubata. Il 29enne e il 19enne, entrambi con precedenti specifici, sono stati fermati in flagranza di reato.

In fuga su un'auto rubata. Un 29enne e un 19enne, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri che li hanno notati mentre si aggiravano nel parcheggio di un centro commerciale in zona Pigno a Catania. Dagli accertamenti è emerso che l'auto sulla quale.