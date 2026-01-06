Furto d’auto a Borgo Nuovo due giovani arrestati dopo un inseguimento

A Borgo Nuovo, due giovani sono stati arrestati dopo un tentativo di furto d’auto. Dopo aver tentato di scappare a bordo di un veicolo rubato e una bicicletta, sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. L’intervento ha portato alla loro individuazione e arresto, mettendo fine all’inseguimento in zona.

