Furto d’auto a Borgo Nuovo due giovani arrestati dopo un inseguimento
A Borgo Nuovo, due giovani sono stati arrestati dopo un tentativo di furto d’auto. Dopo aver tentato di scappare a bordo di un veicolo rubato e una bicicletta, sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. L’intervento ha portato alla loro individuazione e arresto, mettendo fine all’inseguimento in zona.
Dopo il tentato furto di un'auto sono scappati, uno in bici e il secondo a bordo di un'altra macchina rubata, ma la loro fuga non è durata a lungo. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato due ragazzi di 17 e 19 anni grazie all'intervento di due militari liberi dal servizio che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
