Trentola Ducenta in auto con arnesi da scasso e passamontagna | arrestati due giovani di Giugliano dopo inseguimento

Due giovani di Giugliano sono stati arrestati a Trentola Ducenta durante un inseguimento, trovati in possesso di arnesi da scasso e passamontagna. L'intervento dei carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, coordinati dalla Compagnia di Aversa, è avvenuto nell'ambito di un'operazione mirata a prevenire furti di autovetture. Un intervento tempestivo che ha portato alla cattura dei soggetti, fermamente decisi a mettere in atto attività illecite.

Si tratta di C.A. e I.A, un 28enne e un 21enne di Giugliano. I militari hanno notato i due giovani a bordo di un'auto nel pomeriggio di ieri 17 dicembre 2025.

