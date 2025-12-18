Trentola Ducenta in auto con arnesi da scasso e passamontagna | arrestati due giovani di Giugliano dopo inseguimento

Due giovani di Giugliano sono stati arrestati a Trentola Ducenta durante un inseguimento, trovati in possesso di arnesi da scasso e passamontagna. L'intervento dei carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, coordinati dalla Compagnia di Aversa, è avvenuto nell'ambito di un'operazione mirata a prevenire furti di autovetture. Un intervento tempestivo che ha portato alla cattura dei soggetti, fermamente decisi a mettere in atto attività illecite.

Due giovani sono stati arrestati nel pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, coordinati dalla Compagnia di Aversa, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. Si tratta di C.A. e I.A, un 28enne e  un 21enne di Giugliano. Trentola Ducenta, arrestati due giovani di Giugliano dopo inseguimento   I . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

