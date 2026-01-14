Terni Stefano Bandecchi | Alternativa Popolare resterà il gruppo di maggioranza in Comune per guidare lo sviluppo della città

Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare ha confermato che il gruppo rimarrà in maggioranza al Comune di Terni, continuando a guidare lo sviluppo della città. In vista di chiarire il futuro del gruppo consiliare, Bandecchi ha deciso di fare chiarezza su una questione che desta attenzione tra cittadini e osservatori locali.

"Al fine di chiarire una volta per tutte il futuro dell'attuale gruppo consiliare che rappresenta Alternativa Popolare trovo utile, dopo tutte le cose che ho letto, definire con chiarezza la questione. Il gruppo consiliare non cambierà casacca e resterà espressione dei valori del partito popolare.

Province, Stefano Bandecchi è il nuovo presidente a Terni. Massimiliano Presciutti vince a Perugia - TERNI Un vero e proprio ribaltone si è consumato in Provincia di Terni con l’elezione di Stefano Bandecchi alla presidenza di Palazzo Bazzani (oggi la convalida). ilmessaggero.it

Nuovo ospedale Terni, Bandecchi rincara la dose: «Presi in giro. Ora sit-in con i cittadini» - «Viste le recenti dichiarazioni della Regione sul nuovo ospedale di Terni nei prossimi giorni mi mobiliterò per organizzare sit- umbria24.it

È rottura totale tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e la famiglia Rizzo, attuale proprietaria della Ternana Calcio. Prima del Consiglio comunale, Bandecchi ha ufficializzato la fine dei rapporti con parole durissime, definendo la linea della famiglia Rizzo “to facebook

#Terni, via Cavour: c’è la mostra ‘ #Silenti #padri’ a firma Stefano #Petrucci x.com

