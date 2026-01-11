Nel 2025 dalla Fondazione quasi 10 milioni di euro investiti sul territorio piacentino

Nel 2025, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha destinato quasi 10 milioni di euro a sostegno del territorio piacentino. Un impegno importante che evidenzia la costante attenzione alla comunità locale, attraverso iniziative e interventi mirati a favorire lo sviluppo sociale e culturale della zona. Questo contributo conferma il ruolo della fondazione come soggetto di riferimento per il progresso e il benessere del territorio.

È ancora una volta un contributo di rilievo, a favore della comunità, quello che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha assicurato al territorio nell'anno appena concluso. I dati di fine anno registrano oltre 9,6 milioni di euro stanziati per sostenere progetti significativi nell'ambito del.

