Ad Ariano Irpino, uno dei comuni più popolosi della provincia, il Partito Democratico ha avviato un dialogo interno per discutere della possibile candidatura alle prossime elezioni comunali. La discussione si inserisce in un contesto di fermento politico generale nel territorio irpino, dove anche altre amministrazioni locali sono coinvolte in preparativi e incontri per definire le strategie elettorali.

Nei giorni scorsi si è svolta unariunione del Partito Democratico dedicata alla situazione politica cittadina e all’avvio del confronto con le forze civiche e politiche del territorio in vista delle prossime elezioni amministrative. All’incontro hanno preso parte le diverse sensibilità e componenti del partito, in un clima di confronto responsabile che ha consentito di condividere metodo e obiettivi per le prossime settimane. La riunione è stata coordinata dal commissario provinciale delegato per il circolo di Ariano Irpino, Enza Ambrosone, che ha sottolineato la necessità di costruire un progetto unitario e inclusivo, aperto alle realtà civiche e progressiste della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali: ad Ariano Ferrante guarda alla candidatura, il Pd avvia il dialogo

