Il V-Team celebra il suo sesto anno in Serie A2 di tennis, consolidando la propria presenza nel circuito ATP con il Monza Open. La crescita del team si basa su un approccio orientato ai giovani talenti formati internamente, che hanno contribuito alla stabilità e al successo del club. Un percorso di sviluppo e continuità che testimonia l’impegno nel promuovere il talento italiano nel panorama tennistico.

Largo ai giovani, quelli cresciuti in casa. Proprio quei ragazzi che hanno contribuito alla salvezza del V-Team. Nel 2026, la formazione brianzola sarà al via per la sesta volta consecutiva nel campionato di tennis a squadre di Serie A2. Un obiettivo decisamente gratificante per una società che, tra i circoli Villa Reale Tennis Monza e Tc Villasanta, coinvolge un migliaio tra giovani e adulti. "Siamo estremamente soddisfatti – spiega il tecnico nazionale Duvier Medina – perché il V-Team cresce e migliora ogni anno. L’investimento fatto sui ragazzi del nostro vivaio continua a dare risultati". La squadra capitanata da Medina e Marco Baio ha appunto mantenuto la categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sesto anno in Serie A2 di tennis e il Monza Open nel tour ATP: "Il V-Team continua a crescere"

Leggi anche: Tennis Serie A2, il V-Team stecca. I doppi condannano Monza: "Salvezza? Continuiamo a lottare"

Leggi anche: Tennis Serie A2. Il V-Team si rialza con Viserba e punta i fari su Verona

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A2A Final Eight 2026 Coppa Italia, tutti gli eventi durante la manifestazione; Tennis, il progetto del V-Team cresce sempre più; Lecco C5 in vetta al campionato: «Vietato smettere di sognare»; BM ON A2/ IL PUNTO SCAFATI: CHI BEN COMINCIA, E' A META' DELL'OPERA, INIZIARE BENE IL 2026 PER UN ANNO PIENO DI SUCCESSI - DI ALESSIO APICELLA.

ARD Discount conferma la sua presenza a Marca 2026! Per il sesto anno consecutivo saremo protagonisti della 22 edizione del Salone Internazionale della Marca del Distributore: due giornate per raccontare il nostro percorso, condividere i traguardi raggiu - facebook.com facebook

#CheAriaFa nelle #Marche. #Goodnews! #anno2025 Per il sesto anno consecutivo tutte le stazioni della rete qualità dell' #aria hanno #rispettato il #limite dei 35 superamenti/anno per il #PM10. Mai superato anche il limite giornaliero dei 50 µg/m3 nel 35% del x.com