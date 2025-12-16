Comprare casa a Roma conviene dopo il Giubileo? I quartieri con i prezzi più bassi

Il mercato immobiliare di Roma nel 2025 mostra segnali di crescita graduale, con alcune aree più accessibili rispetto ad altre. Dopo il Giubileo, i potenziali acquirenti si chiedono se sia il momento giusto per investire nella capitale, valutando i quartieri con prezzi più contenuti e le tendenze future del mercato immobiliare romano.

Chi sta pensando di comprare casa a Roma nel 2025 deve fare i conti con un mercato in lento ma costante rialzo. Nella prima parte dell’anno i prezzi delle abitazioni nella Capitale sono cresciuti in media del 2%, con differenze marcate tra quartieri e tipologie di immobili. Il dato emerge dall’ultimo report dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che fotografa un mercato ancora vivace, ma più razionale rispetto ai mesi pre-Giubileo. Centro storico: prezzi alti e rendimenti più selettivi. Comprare casa nel Centro storico di Roma resta una scelta di prestigio, ma non sempre la più redditizia. I prezzi sono cresciuti dell’1,8% e restano molto elevati: nelle zone più emblematiche come Piazza di Spagna o Fontana di Trevi si arriva facilmente a 10. Quifinanza.it

