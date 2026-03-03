Como Inter su che canale? Dove vedere la gara in diretta

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si disputerà oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La partita sarà trasmessa in diretta, ma nel testo non viene specificato su quale canale. I tifosi e gli appassionati potranno seguire l’evento in tempo reale durante l’orario stabilito.

Como Inter su che canale. Como-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia, si giocherà oggi martedì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, permettendo a tutti i tifosi di seguire il match senza necessità di abbonamento a piattaforme a pagamento. Sarà possibile assistere alla partita anche in streaming tramite Infinity, attraverso l’app dedicata o collegandosi al sito mediasetplay.mediaset.it. Come di consueto, ampia copertura anche su Inter TV. Nel pre-partita sono previsti aggiornamenti e collegamenti in attesa del fischio d’inizio. Il Livematch pre Como-Inter sarà in diretta dalle ore 20:15 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del club fino alle 20:50. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

