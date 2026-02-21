Dove vedere Lecce Inter | ecco il canale che trasmetterà la gara

L'incontro tra Lecce e Inter si svolgerà sabato 21 febbraio alle 18:00 allo stadio Via del Mare, nella 26ª giornata di Serie A 202526. La partita attirerà molti tifosi, desiderosi di seguire il confronto tra due squadre con obiettivi diversi in campionato. La trasmissione sarà visibile su un canale sportivo di grande diffusione, che garantirà la copertura dell’evento in diretta. Molti spettatori si preparano a seguire il match da casa o in compagnia.

Dove vedere Lecce Inter. Lecce-Inter, gara valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, si giocherà sabato 21 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. Sarà possibile seguire la sfida tramite l’app di DAZN disponibile su smart TV di ultima generazione oppure in streaming attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC, accedendo con le proprie credenziali. La visione è consentita anche tramite console di gioco e dispositivi compatibili collegati al televisore. Dove vedere Lecce Inter: gli aggiornamenti su Inter TV. Come di consueto, Inter TV accompagnerà i tifosi nel percorso di avvicinamento alla partita con collegamenti e aggiornamenti in tempo reale dal Via del Mare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dove vedere Bodo Inter: ecco il canale che trasmetterà la gara in direttaL’Inter torna in campo per la partita contro il Bodo Glimt, causa il calendario europeo.

Inter Bodo Glimt dove vederla: ecco il canale che trasmetterà la garaL’Inter affronta il BodøGlimt dopo aver perso 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League.

INTER-LECCE, PIO ESPOSITO GOL SCUDETTO. NAPOLI, CHE STOP!!!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.