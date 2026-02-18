Dove vedere Bodo Inter | ecco il canale che trasmetterà la gara in diretta

L’Inter torna in campo per la partita contro il Bodo Glimt, causa il calendario europeo. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che ha annunciato la copertura completa dell’evento. I tifosi potranno seguire il match anche in streaming tramite l’app ufficiale della piattaforma. La sfida si gioca nel nord della Norvegia, con temperature rigide e un campo molto diverso da quello italiano. La squadra di Inzaghi cerca una vittoria per consolidare il primo posto nel girone.

Dove vedere Bodo Inter. Archiviato il derby d’Italia e le polemiche che ne sono seguite, l’Inter si rituffa sull’Europa. Questa sera, alle ore 21 italiane, i nerazzurri scendono in campo all’Aspmyra Stadion per l’andata dei playoff di Champions League contro il BodøGlimt. A dirigere l’incontro sarà il tedesco Daniel Siebert. Come arriva l’Inter. La squadra di Cristian Chivu, finalista nella scorsa edizione, ha chiuso al decimo posto il maxi-girone di questa Champions, mancando per poco la qualificazione diretta agli ottavi. Il bilancio della prima fase parla di cinque vittorie e tre sconfitte, un cammino solido ma non sufficiente per entrare tra le prime otto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dove vedere Cremonese Inter Dazn o anche Sky? Ecco chi trasmetterà la garaDomenica alle 18:00 si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23ª giornata di Serie A.

Bodo Inter dove vederla Sky o Prime? Chi trasmetterà la sfidaIl match tra Bodo Glimt e Inter si svolgerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00, dopo che la partita è stata programmata per la prima fase dei playoff di Champions League 202526.

