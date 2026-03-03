Allo stadio Sinigaglia si gioca la semifinale di andata tra Como e Inter, con Fabregas e Chivu che si contendono un posto in finale. I nerazzurri, reduci dall'eliminazione dalla Champions, cercano di impostare la partita per avanzare nella competizione. La partita si svolge in un’atmosfera di attesa e concentrazione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

Allo stadio Sinigaglia la semifinale di andata: per i nerazzurri dopo l'addio alla Champions questo trofeo è un obiettivo La Coppa Italia entra nel vivo con le partite di andata delle due semifinali in programma nel tabellone. Si comincia dall'appuntamento del Sinigaglia dove Fabregas e Chivu si giocheranno già un posto in finale anche se la sfida potrebbe restare in equilibrio e decidersi nel ritorno a San Siro. Scopriamo pronostico e quote di Como-Inter, in programma martedì 3 marzo alle ore 21. Non ci sono dubbi che per l'Inter la Coppa Italia è diventato un obiettivo da raggiungere dopo la dolorosa e inattesa eliminazione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como-Inter, Fabregas e Chivu si giocano un posto in finale: il pronostico

Como-Inter, Fabregas e Chivu si giocano già un posto in finale: il pronosticoAllo stadio Sinigaglia la semifinale di andata: per i nerazzurri dopo l'addio alla Champions questo trofeo è un obiettivo La Coppa Italia entra nel...

Atalanta-Juventus, Palladino e Spalletti si giocano un posto in semifinale: il pronosticoIl secondo appuntamento dei quarti di Coppa Italia è in programma a Bergamo e metterà di fronte due squadre molto ambiziose, che in campionato stanno...

Altri aggiornamenti su Como Inter Fabregas e Chivu si giocano...

Temi più discussi: Pronostico Como-Inter quote semifinale andata Coppa Italia; Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu; Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia Como-Inter; Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Como-Inter oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaComo-Inter, atto primo. Lariani e nerazzurri si sfidano oggi, martedì 3 marzo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un'opportunità per Cesc Fabregas, ... lapresse.it

Pagina 2 | Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale d'andata in programma al Sinigaglia: le probabili scelte di Fabregas e Chivu ... corrieredellosport.it

Como-Inter, dove vederla in streaming e in tv x.com

Como-Inter, la probabile formazione nerazzurra: ancora possibile la versione con un trequartista alle spalle di un’unica punta, per non rischiare entrambi i centravanti disponibili. Al momento gli unici disponibili @skysport - facebook.com facebook