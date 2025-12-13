Probabili formazioni Genoa Inter Chivu cambia tutto | la mossa a sorpresa in attacco!

Analisi delle probabili formazioni di Genoa-Inter, con un focus sulla strategia di Chivu che sorprende con una variazione in attacco. La partita si prospetta ricca di sorprese, soprattutto considerando le possibili rotazioni in vista della Supercoppa. Ecco le scelte principali e le novità in campo che potrebbero influenzare l’esito dell’incontro.

Inter News 24 Quel big può riposare in vista della Supercoppa. La sfida di Marassi non rappresenta solo un crocevia fondamentale per il cammino in campionato, ma si configura come l’ultimo, delicato test prima del volo verso l’Arabia Saudita. Cristian Chivu ha il compito ingrato di dosare le energie della sua Inter per la trasferta contro il Genoa, tenendo un occhio al campo e uno, preoccupato, all’infermeria. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico romeno sta pianificando una gestione ragionata delle risorse per preservare i titolarissimi in vista della Supercoppa Italiana. Internews24.com

