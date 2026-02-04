Inter-Torino oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera l’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono passare il turno e continuare la corsa nella competizione. La partita si gioca alle 20:45 e sarà visibile su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming. Chivu punta sulla formazione migliore per superare i granata e avanzare in semifinale.

Torna in campo oggi 4 febbraio l’Inter di Cristian Chivu, che contro il Torino cerca il pass per la semifinale di Coppa Italia. I granata sono approdati ai quarti sconfiggendo a sorpresa la Roma all’Olimpico per 3-2. I numeri non giocano a favore dei piemontesi, visto che la corazzata nerazzurra sembra aver trovato tutti i giusti meccanismi per vincere con continuità, e si è anche imposta negli ultimi sette confronti diretti, di cui sei senza subire reti. Per i bookie Inter favorita. Nove volte vincitrice della Coppa Italia (l’ultima nel 2023), l’Inter insegue la sesta semifinale nelle ultime sette edizioni del trofeo, ma soprattutto il decimo titolo nella competizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti su Inter Torino Roma-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla Roma e Torino si sfidano oggi, 13 gennaio, negli ottavi di finale della Coppa Italia 20252026. Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni Questa sera l’Inter affronta il Torino a Monza per i quarti di finale di Coppa Italia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. verso INTER TORINO: SI CHIUDE IL NON MERCATOPROBABILI FORMAZIONI E SPUNTI TATTICI Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla in chiaro in TV e le possibili formazioni; Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Torino: probabili formazioni, quando e dove vederla. Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in chiaro in TV e le possibili formazioniL’Inter sfida il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia che si gioca all'U-Power Stadium di Monza (San Siro precluso per le Olimpiadi Milano Cortina ... fanpage.it Pagina 2 | Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida in programma a Monza, valida per i quarti di finale del torneo tricolore: le probabili scelte di Chivu e Baroni ... corrieredellosport.it . @Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia: turnover per Chivu x.com DECISIONE SHOCK DI CHIVU A poche ore da Inter-Torino... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.