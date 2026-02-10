Napoli-Como oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera il Napoli di Antonio Conte sfida il Como di Cesc Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli cerca di avanzare in questa competizione, mentre il Como vuole sorprendere e continuare il suo cammino. I tifosi sono già pronti, e l’atmosfera si riscalda in città.

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 10 febbraio, contro il solido Como di Cesc Fabregas, per i quarti di finale della Coppa Italia. Gli azzurri sono reduci dall’ importante vittoria ottenuta in campionato all’ultimo minuto contro il Genoa a Marassi per 3-2. Il Como si è invece ‘riposato’ in questo turno di serie A perché Milan-Como sarà recuperata successivamente, vista l’impossibilità di utilizzare lo stadio di San Siro, ‘occupato’ dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Chi vincerà oggi troverà in semifinale l’ Inter, che ha eliminato il Torino. Napoli-Como: le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Stasera il Napoli si prepara ad affrontare il Como nei quarti di Coppa Italia.

