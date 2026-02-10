Coppa-Italia Napoli-Como formazioni | ci sono Mazzocchi e Giovane Fabregas punta su Baturina e Nico Paz
Questa sera si gioca la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como. Il Napoli schiera Mazzocchi e Giovane, mentre Fabregas punta su Baturina e Nico Paz. La sfida promette battaglia tra due squadre che vogliono andare avanti nel torneo.
In difesa resta fuori Buongiorno, giocano Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. Torna Milinkovic tra i pali. Olivera a sinistra. Hojlund centravanti .
Como spettacolare, la Lazio crolla all’Olimpico: Nico Paz e Baturina show, Fabregas a -2 dalla Juve
La Lazio subisce una pesante sconfitta all'Olimpico contro il Como, che si impone con un risultato di 0-3.
Formazioni ufficiali Pisa Como: c’è un esordio assoluto per i toscani! La scelta di Fabregas su Nico Paz
Le formazioni ufficiali di Pisa e Como per la partita della 19ª giornata di Serie A 202526 sono state annunciate.
NAPOLI COMOMCTOMINAY A RIPOSOGIOVANE TITOLAREMASSA E DI BELLO BOCCIATINO RIGORE SU VERGARA
Napoli-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa ItaliaLa diretta live di Napoli-Como di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
COPPA ITALIA - Napoli-Como, le formazioni ufficiali del matchNAPOLI - Le formazioni ufficiali di Napoli-Como, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le scelte di Antonio Conte e Cesc Fabregas. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrah ... napolimagazine.com
Our line-up for tonight’s Coppa Italia quarter-final! #ForzaNapoliSempre x.com
Spazio Napoli. . NAPOLI VUOLE LA COPPA ITALIA Fuorigrotta sprona i partenopei verso il match contro il Como: questa la reazione dei tifosi all'arrivo del pullman azzurro #SSCNapoli #NapoliComo #CoppaItalia - facebook.com facebook
