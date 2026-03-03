como inter dove vederla in streaming e in tv

Como-Inter si gioca questa sera per la semifinale d’andata della Coppa Italia, con la partita che sarà disponibile in streaming e in TV. L’incontro vede in campo le due squadre, con l’arbitro Marco Di… che dirigerà il match. La sfida è valida per il primo turno della semifinale, con il ritorno previsto ad aprile.

Fari puntati sulla semifinale d'andata della Coppa Italia. Il Como di Fabregas aspetta l'Inter sul lago. Si gioca alle 21, prima del derby di domenica prossima contro i rossoneri e la trasferta dei comaschi a Cagliari. L'arbitro sarà Marco Di Bello. Peretti e Colarossi gli assistenti. Il quarto uomo sarà Zufferli. Al Var, infine, Mazzoleni e Maresca. Il Como ha iniziato dal primo turno. Nell'ordine ha eliminato Sudtirol, Sassuolo, Fiorentina e Napoli, superato ai rigori al Maradona. L'ultimo precedente contro i nerazzurri in questa competizione risale al 1991. L'Inter ha iniziato il cammino di Coppa Italia dagli ottavi di finale: nell'ordine ha eliminato prima il Venezia (5-1 a San Siro) e poi il Torino (2-1 a Monza). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Como-Inter, la probabile formazione nerazzurra: ancora possibile la versione con un trequartista alle spalle di un’unica punta, per non rischiare entrambi i centravanti disponibili. Al momento gli unici disponibili @skysport - facebook.com facebook