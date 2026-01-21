Coppa Italia Femminile Milan-Fiorentina termina 1-1 | tutto rimandato al ritorno

Nel primo incontro dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile, Milan e Fiorentina si sono affrontate terminando con un pareggio 1-1. La sfida lascia aperte le possibilità per il ritorno, che deciderà quale squadra avanzerà alla fase successiva. Entrambe le contendenti hanno mostrato un buon livello di gioco, rendendo il discorso qualificazione ancora aperto.

Nella serata di ieri, il Milan Femminile è tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le ragazze guidate da Suzanne Bakker hanno pareggiato 1-1 il primo round della doppia sfida. Al gol iniziale delle Viola di Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni. Per la calciatrice rossonera è la quarta rete contro la formazione viola. Ecco, di seguito, il resoconto del match dal sito ufficiale rossonero. (Fonte acmilan.com) - Rimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 202526 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan e Fiorentina hanno pareggiato 1-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina termina 1-1: tutto rimandato al ritorno Calcio femminile: equilibrio tra Milan e Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Si decide tutto al ritornoNel primo match dei quarti di Coppa Italia femminile, Milan e Fiorentina si sonoariscontri conclusi con un risultato di parità. Coppa Italia Women, al via i quarti: oggi Milan-FiorentinaOggi prende il via la fase dei quarti di finale della Coppa Italia Women, con la sfida tra Milan e Fiorentina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky; Milan-Fiorentina (Coppa Italia Women): quando si gioca e dove vederla in tv; COPPA ITALIA WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-FIORENTINA; Coppa Italia Women, dove vedere i quarti di finale in tv e streaming. Calcio femminile: equilibrio tra Milan e Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Si decide tutto al ritornoTermina nel segno dell’equilibrio Milan-Fiorentina, incontro d’andata valido per i quarti della Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Un incontro ... oasport.it Milan Femminile, pareggio in Coppa Italia contro la FiorentinaRimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 2025/26 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan e Fiorentina hanno ... milannews.it Telesveva. . +++FIDELIS, CATALANO LANCIA LA PAROLA D'ORDINE PER INVERTIRE LA ROTTA: "SERENITÀ" – VIRTUS FRANCAVILLA FA SUL SERIO: CARRETTA METTE NEL MIRINO I PLAYOFF – COPPA ITALIA DILETTANTI: DOMANI A MASSAFRA L - facebook.com facebook Femminile, le convocate di #Rossettini per il derby di #CoppaItalia: ancora out #Pilgrim #ASRoma #ASRomaFemminile x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.