Como-Inter Chivu valuta il turnover in Coppa Italia | cinque titolari potrebbero riposare

Questa sera alle 21.00 si gioca la semifinale d’andata della Coppa Italia tra Como e Inter, trasmessa in diretta su Canale 5. L’allenatore dell’Inter sta valutando di lasciare a riposo cinque titolari, preparando così un possibile turnover per la partita. La sfida si svolge allo stadio di Como, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Questa sera alle 21.00 si accendono i riflettori sulla semifinale d’andata della Coppa Italia tra Como e Inter, trasmessa in diretta su Canale 5. Si innesca un doppio confronto che si chiuderà ad aprile allo Stadio Meazza, con entrambe le squadre motivate dalle recenti vittorie in campionato contro Lecce e Genoa. La posta in palio è alta: il vincitore conquista l’accesso alla finale contro la vincente dell’altro incontro tra Atalanta e Lazio. La sfida mette in evidenza dinamiche tattiche, assenze significative e una gestione delle squadre che potrebbe orientare il ritorno. Il Como si presenterà con una trentina di base orientata a contenere gli avversari, affidandosi a una linea difensiva a quattro e a una mediana impegnata nel dialogo tra reparto arretrato e trequartisti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

