Genoa Inter Chivu valuta il turnover | Thuram può riposare a Marassi La probabile formazione dei nerazzurri

In vista della sfida tra Genoa e Inter a Marassi, Chivu valuta un possibile turnover, considerando alcune rotazioni in attacco e dubbi a centrocampo. La formazione nerazzurra potrebbe vedere alcune modifiche rispetto alle ultime uscite, con Thuram che potrebbe essere risparmiato. Ecco le probabili scelte di formazione e le strategie dei nerazzurri per la partita.

Inter News 24 Genoa Inter, le scelte di Chivu verso la sfida di Marassi: possibile rotazione in attacco, dubbi a centrocampo e qualche cambio sugli esterni. L'avvicinamento a Genoa Inter porta con sé diverse valutazioni in casa nerazzurra. Dopo gli impegni ravvicinati tra campionato ed Europa, Cristian Chivu, allenatore rumeno alla guida dell'Inter, sta riflettendo su un possibile turnover in vista della trasferta di domenica al Ferraris. Secondo quanto filtra, alcune scelte potrebbero essere dettate sia dalla necessità di gestire le energie sia dalle assenze forzate. A partire dall'attacco, dove non è escluso un turno di riposo per Marcus Thuram, punta francese classe 1997, reduce da diverse gare consecutive e apparso meno brillante nelle ultime uscite.

