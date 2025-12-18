Porlezza furto in un negozio di telefonia | ladri in fuga con un bottino di 10mila euro

A Porlezza, nel Comasco, si è verificato un furto in un negozio di telefonia, con i ladri che sono fuggiti portando via un bottino di 10mila euro. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle misure di sicurezza adottate e sulle strategie per prevenire simili incidenti in futuro. La vicenda si aggiunge alla serie di eventi che evidenziano le sfide legate alla sicurezza dei negozi in zona.

Porlezza (Como), 18 dicembre 2025 – Furto da 10mila euro in un negozio di telefonia a Porlezza, nel Comasco. Il colpo è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì: i ladri hanno sfondato la vetrata d’ingresso dell’esercizio - di proprietà di un cittadino cinese residente in loco e che occupa anche di riparazioni – e hanno fatto razzia. Il bottino, ancora in fase di quantificazione, ammonterebbe a circa 10mila euro tra smartphone, tablet e altro materiale elettronico. Porlezza, furto da 10 mila euro in un negozio di telefonia - foto (ANSAANP) Questa mattina, il titolare, trovando il negozio devastato, ha allertato i Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

