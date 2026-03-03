Colpo da Gianeletti nel cuore della notte | spariti 800 paia di occhiali

Nella notte, un furto ha colpito il negozio di occhiali Gianeletti Officine Ottiche in via Martiri della Libertà a Padova. I ladri sono entrati forzando la porta e hanno portato via circa 800 paia di occhiali. L’attività commerciale si trova nel centro della città e il furto è stato scoperto questa mattina. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Spaccata in pieno centro a Padova al negozio di occhiali Gianeletti Officine Ottiche di via Martiri della Libertà. Il colpo è andato a segno alle 4,30 del mattino del 3 marzo. Il bottino ammonta a diverse decine di migliaia di euro. I malviventi con un tombino asportato poco prima hanno assestato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Colpo di scena: La Notte nel Cuore sospesa, ecco quando – il motivo della sospensioneA sorpresa, la domenica sera di Canale 5 cambia volto per i fan di La Notte nel Cuore. Solidarietà a Perugia, donati 10 paia di occhiali per persone povere o fragili: il progettoUn atto concreto destinato a migliorare la qualità della vita di individui in difficoltà o fragili. Tutto quello che riguarda Colpo da Gianeletti Argomenti discussi: Giù la vetrina con un blocco di cemento, poi la razzia di occhiali da Officine Gianeletti a Padova; SPACCATA | Razzia di occhiali da Officine Gianeletti nella notte. Colpo da Gianeletti nel cuore della notte: spariti 800 paia di occhialiE' successo il 3 marzo alle 4,30 del mattino. Due individui con il volto travisato dopo aver sfondato con un tombino la vetrata del noto negozio hanno fatto incetta di refurtiva prima di defilarsi. In ... padovaoggi.it