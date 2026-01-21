Solidarietà a Perugia donati 10 paia di occhiali per persone povere o fragili | il progetto

Il progetto Sguardo Solidale a Perugia ha portato alla donazione di 10 paia di occhiali a persone in difficoltà, grazie all'iniziativa di Optical Caso e al patrocinio del Comune. L’operazione si è avvalsa della collaborazione dei servizi sociali per individuare i beneficiari, offrendo loro un aiuto concreto e mirato. Un gesto di solidarietà volto a migliorare la qualità di vita di chi si trova in situazione di fragilità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.