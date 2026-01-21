Solidarietà a Perugia donati 10 paia di occhiali per persone povere o fragili | il progetto
Il progetto Sguardo Solidale a Perugia ha portato alla donazione di 10 paia di occhiali a persone in difficoltà, grazie all'iniziativa di Optical Caso e al patrocinio del Comune. L’operazione si è avvalsa della collaborazione dei servizi sociali per individuare i beneficiari, offrendo loro un aiuto concreto e mirato. Un gesto di solidarietà volto a migliorare la qualità di vita di chi si trova in situazione di fragilità.
Un atto concreto destinato a migliorare la qualità della vita di individui in difficoltà o fragili. La donazione di Optical Caso Dieci paia di occhiali donati a chi non può permetterseli. È questo il risultato del progetto Sguardo Solidale, promosso da Optical Caso con il patrocinio del Comune di Perugia, che si è attivato per individuare i beneficiari attraverso i servizi sociali. Un intervento destinato a incidere sulla qualità della vita di chi, per motivi economici, non può permettersi un cambio di lenti o accedere per la prima volta a occhiali da vista. Una donazione che ha un valore economico di 3mila euro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
