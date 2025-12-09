Colpo di scena | La Notte nel Cuore sospesa ecco quando – il motivo della sospensione

A sorpresa, la domenica sera di Canale 5 cambia volto per i fan di La Notte nel Cuore. A partire da domenica 7 dicembre la soap turca non sarà più trasmessa nella sua consueta fascia serale: la rete ha deciso di cancellare l’appuntamento domenicale per lasciar spazio al ritorno in grande stile del game show storico del palinsesto. La decisione arriva in un momento di ristrutturazione del palinsesto in vista del mese di dicembre, mese tradizionalmente delicato per le reti televisive. Nonostante La Notte nel Cuore continui a registrare ascolti solidi e un seguito affezionato, lo slot della domenica viene sacrificato per ospitare un programma che, secondo la rete, può garantire numeri più alti e un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it