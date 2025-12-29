Malore improvviso si accascia a terra in mezzo alla piazza | rianimato da polizia e carabinieri

In piazza Garibaldi a Brescia, un uomo si è improvvisamente accasciato a terra, attirando l’attenzione dei passanti. Intervenuti prontamente, polizia e carabinieri hanno avviato le operazioni di rianimazione. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, mentre si attendevano aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo.

È bastato un attimo perché l'attenzione di chi stava attraversando piazza Garibaldi a Brescia si concentrasse tutta su un uomo riverso a terra. È successo il giorno di Natale: erano da poco passate le ore centrali della giornata quando alcuni passanti hanno notato un 60enne accasciarsi al suolo.

