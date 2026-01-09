Grifone Soccer in lutto | muore a 11 anni il piccolo Cristian colpito da un malore improvviso
La società Grifone Soccer comunica con dispiacere la perdita del giovane calciatore Cristian, di soli 11 anni, deceduto improvvisamente a causa di un malore. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai compagni in questo momento di dolore, ricordando con affetto il suo entusiasmo e il suo impegno nel mondo del calcio.
Grifone Soccer in lutto. La società calcistica piange un giovane calciatore di 11 anni, scomparso nella notte per un malore improvviso. Residente a Nettuno giocava nella categoria degli Esordienti.Grifone Soccer in luttoA manifestare cordoglio per l'improvvisa scomparsa del giovane classe 2014 la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Colpito da un malore improvviso, uomo muore in mezzo alla strada
Leggi anche: Malore improvviso in casa, Benedetta muore a 39 anni. Il grido d’aiuto del compagno, i soccorsi vani, un’intera comunità in lutto
Tragedia in casa Grifone: il club piange un ragazzo della scuola calcio - Una giornata difficile, quella che sta attraversando il calcio laziale: nella notte, infatti, è venuto a mancare Cristian, un ragazzo classe 2014 tesserato nella scuola calcio del Grifone. gazzettaregionale.it
Come vi abbiamo già anticipato, il Grifone Soccer è l’unica scuola calcio con una squadra totalmente al femminile! Ci trovi in Via Cadolino 96 a Nettuno e sui principali social! #grifonesoccer #grifone #scuolacalcio #femminile - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.