Un attacco ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre la Casa Bianca ha annunciato che risponderà. Nel frattempo, i Pasdaran hanno dichiarato che lo stretto di Hormuz è chiuso e hanno avvertito che colpiranno chi tenta di passare. La regione si trova ora in una fase di escalation, con Israele e Stati Uniti che intervengono in Iran e Libano e Teheran che risponde con missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo.

Raid Usa-Israele su Iran e Libano, risposta di Teheran con missili e droni. Jet Usa cadono in Kuwait, Beirut sotto attacco. Libano vieta attività militari di Hezbollah. Borse giù, petrolio in forte rialzo Il Medio Oriente precipita in una nuova fase di guerra aperta. Israele e Stati Uniti colpiscono obiettivi in Iran e in Libano, mentre Teheran risponde con missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. Dopo gli avvisi di evacuazione ai residenti, l'esercito israeliano ha ripreso ad attaccare "gli obiettivi del regime terrorista iraniano" a Teheran. Lo rende noto l'Idf. Salgono a sei i militari americani uccisi in Iran dall'inizio dell'operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: "Risponderemo". La minaccia dei pasdaran: "Lo stretto di Hormuz è chiuso, colpiremo chi tenta di passare"

I Pasdaran hanno chiuso lo Stretto di Hormuz: "Colpiremo chi passa"Il comandante delle Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, la principale...

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: «Risponderemo». Idf, nuovi raid su Teheran e Beirut | Trump: "Ora la grande ondata, li massacriamo". Droni su Cipro. E si apre il fronte libaneseUn drone ha colpito il ponte Re Fahd che collega il Bahrein all'Arabia Saudita, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr citata dalla...

